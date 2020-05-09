عودة التيار الكهربي في كينيا وأوغندا بعد انقطاعه لساعات

قالت سلطات الكهرباء في كينيا وأوغندا، إن التيار الكهربي عاد إليهما بعد ساعات من انقطاعه على مستوى البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وذكرت هيئة تنظيم الكهرباء في بيان عبر موقع تويتر، أن انقطاع التيار الكهربي في أوغندا نجم عن خلل في نظام شركة الطاقة والكهرباء الكينية.

وأوضحت شركة "كينيا باور" عبر تويتر، أن الخطأ الفني كان في خط نقل رئيسي للتيار عالي الجهد. وقالت الشركة التي تديرها الدولة إنها أعادت إمدادات الكهرباء إلى معظم أنحاء البلاد.

وأشارت شركة "كينيا باور آند لايتنينج" في بيان، في وقت سابق، عبر موقع تويتر إلى أن التيار الكهربي في البلاد انقطع الساعة 49ر5 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بسبب حدوث خلل في شبكة التوزيع.

وأوضحت الشركة أن الخلل في هذا "الخط الحيوي" أدى إلى زيادة الأحمال على محطات توليد الطاقة الأخرى في كينيا، ويعتقد أن ذلك هو ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.