رونالدو: هذا الخماسي كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية

يرى البرازيلي رونالدو نازاريو دي ليما، نجم ريال مدريد السابق، أن هناك 5 لاعبين كانوا يستحقون الفوز بالكرة الذهبية.

وقال رونالدو، خلال ظهوره مع أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، في بث مباشر عبر «إنستجرام»: «كان هناك 5 لاعبين يستحقون الفوز بجائزة الكرة الذهبية في السابق، وهم ديل بييرو، مالديني، توتي، راؤول جونزاليس، وبالطبع لا يجب أن ننسى روبرتو كارلوس، والذي حل وصيفًا في مناسبتين».

وأشاد رونالدو بأليساندرو، قائلا: «دائمًا ما كنت تقدم أداءً رائعًا، وكنت تستحق الفوز بالجائزة من وجهة نظري».

ورد ديل بييرو قائلًا: «بالتأكيد كنت أتمنى الفوز الجائزة، لكنني لست نادمًا على عدم الفوز بها».

وأتم: «في هذه الحياة أنت تفوز وتخسر، كما حدث معي في دوري أبطال أوروبا أو البطولة الأوروبية».