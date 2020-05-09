ارتفاع طفيف للإصابات بكورونا وانخفاض في الوفيات بألمانيا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1251 حالة جديدة، ما يتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (1209 حالات).

وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 168551 حالة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وسجل المعهد 103 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 147 وفاة في اليوم السابق)، لتصبح حصيلة الضحايا 7369 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من كورونا 143 ألف شخص.

ويبقى معدل الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة عند مستوى 700-1300 حالة، ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء الماضي هذه الأرقام بأنها مثيرة للتفاؤل، غير أن معهد روبرت كوخ حذر في اليوم التالي من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من الوباء قبل بداية الخريف، ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات التباعد الصحية.