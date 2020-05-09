رئيس جهاز دمياط يشدد على الشركات المنفذة لمشروع جنة الالتزام بالبرامج الزمنية

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تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال الطرق بمشروع جنة، للإسكان الفاخر بالمجاورة (٣٣) في الحي السادس، حيث يتم تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة لعملية تنفيذ عدد(٤٤) عمارة بإجمالي (١٠٥٦) وحدة سكنية بالمشروع.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع من الإصابة بالفيروس.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.