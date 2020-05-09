أكد أيمن المزين المدير الفني لطنطا، أن مسألة متابعة اللاعبين عبر تطبيق الواتس آب غير مجدية، مشيرا إلى أن الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك ستطولها الأزمة المالية.

كما أشار المزين أيضا إلى أنه لا يوجد أي مفاوضات من الأندية للتعاقد مع أحد لاعبي طنطا، وذلك خلال فترة توقف المسابقات بالفترة الحالية بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال المزين في تصريحات خاصة لـ"الشروق":«أتابع اللاعبين عن طريق الواتس آب خلال فترة التوقف، ولكن هي مسألة غير مجدية، ولكن لدينا برنامج وموزع على جميع اللاعبين».

وعن مسألة مفاوضات الأهلي والزمالك مع أحد لاعبي طنطا قال:«لم يفاوضنا أحد من الأندية للتعاقد مع اي لاعب، ونحن أيضا لم نتكلم مع اللاعبين في مسألة من سيبقى ومن سيغادر».

وفي سياق آخر أشار المزين لـ"الشروق":«متطلبات عودة النشاط ليس من السهل على عدد من العديد من الأندية تنفيذها، هناك الكثير من الأندية إمكانياتها لا تساعدها على ذلك».

وأضاف:«الأندية الكبيرة هي التي تستطيع تنفيذ خطة عودة النشاط مرة أخرى، الأهلي والزمالك سيبدأوا المعاناة من المشاكل المادية "ما بالك بأندية مثل طنطا وأسوان"».

ومد اتحاد الكرة فترة تعليق المسابقة حتى نهاية مايو الجاري، علما بأن المسابقة تم تعليقها في منتصف مارس الماضي، وذلك بسبب فيروس كورونا كوفيد 19.

وكان طنطا يحتل المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري قبل توقف المسابقة، وبرصيده 16 نقطة، وذلك من 18 مباراة خاضها بمسابقة الدوري العام.