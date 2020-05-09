تنبأت دراسة جديدة، بأن مليارى من البشر سيعيشون بمناخ شديد الحرارة، مثل حرارة دول الخليج بعام 2070، بينما سيعيش مليار ونصف آخرين بدرجات حرارة أعلى من المعتاد لديهم.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عن عالم البيئة مارتن شيفر من جامعة وجننجين الهولندية والمشرف على الدراسة المنشورة بدورية متابعات الأكاديمية الوطنية للعلوم، أنه إذا استمر معدل زيادة درجات الحرارة بدرجة مئوية سنويا، بسبب الاحتباس الحرارى، فسيكون نحو مليار شخص عرضة لأقصى ظروف الحر إذا لم يمتلكوا مكيفات.

وحدد فريق البحث، درجات الحرارة الأمثل لتكيف الإنسان بناء على تحركات الإنسان والحضارات المرصودة عبر 6000 سنة، مضت ليتبين أن درجات الحرارة الأمثل للبشر بين 11 و15 درجة مئوية.

وأضافت أن الفريق رصد مساحات شاسعة من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا التى يقطن فى كل منها أكثر من مليار شخص تتجه لتصبح فى عام 2070 ذات درجات حرارة أعلى من 29 درجة مئوية بعيدا تماما عن درجات الحرارة الأمثل للبشر وقريبا جدا من مناخ دول الخليج العربى، والصحراء الكبرى التى يقطن فيها بالوقت الحالى نحو 20 مليون شخص على مساحة أقل من 1% من مساحة كوكب الأرض.

وأوضحت الدراسة أن ثلث العالم بعد نصف قرن سيقيمون فى درجات حرارة غير مريحة لهم.

ويقول تيم لنتين بروفيسور المناخ بجامعة إكسيدير البريطانية والمشرف على نفس الدراسة، إنه يتوقع أن تكون دولة نيجيريا التى سيتضاعف عدد سكانها بعد نصف قرن بـ3 أضعاف هى أقل الدول تأقلما مع المناخ الحار المرتقب.