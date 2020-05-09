روسيا تسجل 10817 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 198 ألفًا



سجلت روسيا 10817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 198676، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت.

وتتوزع هذه الإصابات الجديدة بين 84 من أقاليم روسيا، ويعود معظمها (5667 حالة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس في البلاد بـ104189 إصابة و1010 حالات وفاة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس المستجد في روسيا خلال اليوم الأخير بـ104 حالات جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1827 حالة وفاة.

وأجري في روسيا حتى الآن 5.2 مليون فحص طبي لتشخيص حالات الإصابة بكورونا.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حول العالم إلى أكثر من أربعة ملايين حالة، فيما تخطت أعداد الوفيات 276 ألفًا.