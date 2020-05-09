الكاظمي للسفير الأمريكي: العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، للسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، والاعتداء على أية دولة.

جاءت تصريحات الكاظمي خلال لقائه اليوم السبت، بالسفير الأمريكي في بغداد، حسبما أفاد بيان لمكتب الكاظمي تلقت السومرية نيوز نسخة منه.

وشدد الكاظمي بحسب البيان، على "ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر"، مؤكداً أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة او صديقة".

من جهته، هنأ السفير الأمريكي الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.