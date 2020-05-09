خبراء صحة في بنجلادش: الوجبات السريعة في الإفطار يمكن أن تنقل كورونا

رغم السماح للمطاعم ببيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان وسط جائحة فيروس كورونا، إلا أن خبراء الصحة نصحوا بالاعتماد على الطعام المصنوع في المنزل؛ فيمكن أن تكون العناصر الخارجية في المطاعم وسيلة لانتقال الفيروس.

ويعتقد الخبراء أن الفيروس يمكن أن ينتشر في الإفطار بالمطاعم إذا لم يتم الحفاظ على تدابير السلامة المناسبة والنظافة الصحية في هذا الوقت الخطر من الجائحة، وفقا لموقع "فاينانشال إكسبريس".

وسمحت شرطة مدينة دكا عاصمة بنجلاديش، للمتاجر والمطاعم ببيع وجبات الإفطار منذ الأسبوع الماضي، بشرط أن يتبع البائعون والمستهلكون إجراءات النظافة والمسافة الآمنة.

وخلال زيارة لبعض المطاعم في المدينة يوم الخميس، شوهد العديد من أولئك الذين يصنعون الإفطار دون استخدام القفازات والأقنعة بشكل صحيح، بينما كانوا يلمسون الطعام بشكل متكرر بأيديهم مما يشكل خطر انتقال الفيروس.

وشوهد العملاء أيضًا يشترون الإفطار من المطاعم التي تنتهك قواعد الابتعاد الاجتماعي، ولمس الطعام بأيديهم العارية، ومع ذلك كان هناك آخرون يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.

وقال البروفيسور ميرجادي سابرينا فلورا، مدير معهد علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض، إن الناس بحاجة إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان خلال شهر رمضان وأن يحافظوا على النظافة الصحية ويتناولوا إفطارا صحيا في المنزل.

وقال مدير كلية الطب في دكا خان أبو الكلام آزاد، إن تناول الإفطار من المطاعم في الوقت الحالي غير آمن، لأن الموظفين لا يلتزمون بإجراءات الوقاية وهو ما يساعد على انتقال الفيروس، مضيفا أن أي شخص يشتري الطعام من الفندق، لا ينبغي أن يأكله دون إعادة تسخينه في المنزل، ويجب غسل اليدين بالصابون بعد تفريغ الطعام والتخلص من العبوات في سلة قمامة.

وأضاف مدير مستشفى دكا، أن المطاعم يجب أن تظل حذرة بشأن موظفيها حتى لا يصاب أي شخص بالفيروس أثناء إعداد الطعام وتوصيله.

وقال الدكتور محمد أتيكور الرحمن، أمين صندوق جامعة بانجاباندو بباكستان، إنه ينبغي على الجميع الآن تناول وجبات الإفطار محلية الصنع في ظل الظروف الحالية.

ورأى الدكتور هارون راشد، رئيس قسم الطب في مستشفى دكا، أن قرار الحكومة بالسماح للمطاعم ببيع الإفطار خلال ذروة وقت تفشي الفيروس غير مبرر، ذاكرا أن الأشخاص وخاصة أكثر من 60 عامًا الذين يعانون من حالة صحية أساسية، يجب أن يتجنبوا تناول أي طعام من الخارج.

وتابع: "تجربتنا السابقة تؤكد أن الفنادق لا يمكنها ضمان الغذاء الآمن في ظل الوضع الحالي، لذلك لا يجب شراء الطعام من أي مكان خارج المنزل لأنه قد يسبب عدوى الفيروس.

وأضاف هارون: "يجب علينا أن نكون حذرين بشأن تناول الطعام وتناول ما يكفي من الماء والأطعمة المرطبة، وبخاصة الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا".

وأوضح الدكتور عتيق الرحمن، أنه لا ينبغي تناول الأطعمة الدهنية خلال الإفطار أو السحور، ولا بد من الإكثار من الخضار والفواكه الطازجة والأغذية الغنية بالفيتامينات لأنها تعزز من عمل جهاز المناعة.

وقال عتيق، إن الأطعمة التي تحتوي على دهون زائدة غير صحية وتسبب أمراضًا مختلفة، توجد في الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، لذلك يجب تجنب هذه المواد الغذائية خلال شهر رمضان.