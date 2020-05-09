حلت الفنانة ريهام عبدالغفور، ضيفة على الحلقة السادسة عشر من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم السبت.

وأعربت الفنانة عن دهشتها بمجرد رؤية رامز جلال أمامها، بعدما اخترق الأخير صورته، قائلة وهي تصرخ: «مش عارفة أتنفس، قلبي هيقف واتخضيت».

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر».