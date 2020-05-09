وسط انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات الحكومة من الحظر والإغلاق والبقاء في المنازل، ومع زيادة مخاوف المواطنين من الخروج، أصبحت بريطانيا بيئة نشطة لتفاقم أزمة الاحتيال والنصب، إذ يتم خداع محبي الحيوانات لشراء حيوانات أليفة وهمية.

فقد تعرض مئات المواطنين من محبي الحيوانات للخداع عبر الإنترنت لشراء الجراء والقطط الصغيرة غير الموجودة، إذ يستخدم المجرمون أزمة فيروس كورونا كذريعة لإقناع العملاء الممنوعين أو الخائفين من الخروج بالدفع قبل إرسال حيواناتهم الأليفة الجديدة.

في الشهرين الماضيين، تقول شرطة العاصمة البريطانية لندن، إن 700 ضحية تعرضوا لعمليات النصب والاحتيال، وفقدوا أكثر من 282 ألف جنيه إسترليني، بعد الرد على إعلانات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع بيع الحيوانات الأليفة، وفقا لصحيفة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأفادت الشرطة، بأن الضحايا في جميع أنحاء المملكة المتحدة تعرضوا للخداع من خلال عمليات الاحتيال، التي تبدأ عادةً بإيداع الأموال، تليها طلبات للحصول على مدفوعات لتغطية التأمين والتطعيمات وحتى تسليم الحيوان الأليف، كما يقول المركز الوطني للاستخبارات الاحتيالية والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

وقالت بولين سميث، رئيسة المركز الوطني للاستخبارات الاحتيالية والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية: "حقيقة أن المجرمين يستغلون حتى أزمة دولية، ومرض مميت للنصب وسلب أموال الأبرياء، هي قاسية بشكل خاص".

وتابعت رئيسة المركز: "للأسف، نظرًا لأن المواطنين يقضون المزيد من الوقت عبر الإنترنت، ومضطرين للتعامل والشراء من خلاله، للتكيف مع طريقة الإغلاق الجديدة عليهم، تنشأ فرص للمجرمين لارتكاب جرائم النصب والاحتيال".

واستكملت سميث: "خلال الحالة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي الفيروس، قد يبدو من المعقول تمامًا أنه يجب عليك دفع وديعة لحيوان أليف، قبل أن تتمكن من رؤية الحيوان في الحقيقية، ومع ذلك، فإننا نحث المواطنين على التفكير بعناية قبل تحويل أي أموال بمدى الثقة في الشخص الذي يتعاملون معه".

وطالب المركز الوطني للاستخبارات الاحتيالية والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية البريطانيين المقدمين على عمليات شراء عبر الإنترنت بالبحث في الموقع والبائع وطلب مشاهدة فيديو للحيوان المعروض للبيع، و"إذا كانت مشبوهة، فلا تمضي قدمًا".

وقالت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات: "لسوء الحظ، واجهنا العديد من العصابات الإجرامية الراغبة في استغلال الحيوانات من أجل النصب وتحقيق الربح السريع، والآن، خلال هذه الفترة من الأزمة الدولية، فهم يحاولون خلق حيلًا جديدة للاستفادة من الأزمة وخداع المواطنين".

وحثت الجمعية المواطنين البريطانيين الذين يفكرون في الحصول على حيوان أليف جديد التفكير مطولا وبجدية حول إمكانية رعايتهم لهذا الحيوان بشكل صحيح، مضيفة: "ليس الآن فقط، ولكن في المستقبل عندما ترفع القيود والحظر وتعود أنماط حياتهم الطبيعية التي تكون عادة أكثر انشغالًا".

وتابعت الجمعية: "إذا قرر المواطن أنه الوقت المناسب للحصول على حيوان أليف، فإننا نحثهم دائمًا على التفكير في التبني بدلاً من شراء حيوان، لا يزال لدينا الآلاف من الحيوانات تحت رعايتنا في الوقت الحالي، وأتاحنا إرسال بعض الحيوانات للمواطنين في إنجلترا للتبني، مع اتباع إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة موظفينا والمواطنين".