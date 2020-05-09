ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في جنوب أفريقيا إلى 186 والإصابات إلى 9420

سجلت جنوب أفريقيا، ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات 24 الماضية إلى 186 حالة، مقارنة بـ178 حالة.

وأفادت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن عدد الإصابات ارتفع كذلك بـ525 حالة إلى 9420.

وكان أحد اتحادات الشركات الرئيسية في جنوب أفريقيا دعا، أمس الجمعة، إلى إنهاء إجراءات الإغلاق المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، حتى لا ينهار اقتصاد البلاد في ظل فقدان أكثر من 4 ملايين وظيفة وانكماش الاقتصاد بمعدل 16% خلال العام الحالي.

وقال مارتن كينجستون، رئيس مجموعة العمل الاقتصادية باتحاد "الأعمال من أجل جنوب أفريقيا" الذي يضم كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلاد، إن جنوب أفريقيا تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات استمرار إغلاق الشركات، مضيفا أنه يجب استئناف النشاط الاقتصادي مع الالتزام ببرتوكولات الوقاية الصحية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الحكومة أجبرت الشركات على وقف نشاطها منذ 27 مارس الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا، وفي أول مايو الحالي تم تخفيف إجراءات الإغلاق بصورة طفيفة، مع الانتقال من المستوى الخامس للإغلاق إلى المستوى الرابع حيث تم السماح لشركات التعدين بالعمل بجزء من قوتها، كما تواصل جنوب أفريقيا إغلاق الحدود مع السماح بدخول أعداد محدودة من الشحنات إلى البلاد.

وتظهر تقديرات وزارة المالية في جنوب أفريقيا أن اقتصاد البلاد قد ينكمش بمعدل كبير يصل إلى 1ر16% هذا العام، استنادا إلى طول الفترة لاحتواء جائحة كورونا وللفترة التي يحتاجها الاقتصاد للتعافي.