بيلاروس تحشد الآلاف لعرض عسكري احتفالا بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية رغم كورونا

حشدت بيلاروس (روسيا البيضاء)، آلاف الأشخاص لإقامة عرض عسكري في العاصمة مينسك اليوم السبت، لإحياء الذكرى السنوية الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، على الرغم من ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيس بيلاروس أليكسندر لوكاشينكو قال في كلمة للأمة إنه "لا يمكن مقارنة (الحرب) بأي من المصاعب التي نواجهها اليوم".

وتجاهل لوكاشينكو، الذي يقود الجمهورية السوفيتية السابقة منذ أكثر من ربع قرن، والذي لا يسمح بمعارضة تذكر، المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا واعتبرها نوعا من "الهوس"، وحث المواطنين على مواصلة العمل كما المعتاد.

وشارك في العرض 3 آلاف عنصر من القوات المسلحة وأكثر من 150 مركبة عسكرية، حسبما أفادت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية.

وتكبد الاتحاد السوفييتي عشرات الملايين من القتلى والجرحى خلال الحرب، وهو العدد الأكبر بين قوات الحلفاء، ولا يزال النصر على ألمانيا النازية مصدرا كبيرا للفخر الوطني في بيلاروس وروسيا المجاورة.

وقال لوكاشينكو في الكلمة التي نقلت أجزاء منها وكالة بيلتا: "هذا العيد مقدس لنا. لا يمكن مقارنة مأساة الشعب البيلاروسي، الذي تحمل العبء الأكبر من الخسائر والدمار جراء الحرب الأكثر وحشية في القرن العشرين، بأي نوع من الصعوبات اليوم".

وأضاف: "لا يمكننا حتى التجرؤ على التفكير في الانحراف عن تقاليد تمجيد تاريخ الأعمال الرائعة للمنتصرين منذ 75 عاما بالفعل".

كانت موسكو تخطط لتنظيم عرض أكبر، معتمدة على حضور العديد من قادة العالم بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جين بينج، لكنها أجلته إلى أجل غير مسمى بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن روسيا سجلت 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا تقريبا، بينما سجلت بيلاروس التي يبلغ تعدادها السكاني أقل من عُشر التعداد السكاني لروسيا، أكثر من 22 ألف حالة.

وانتقد دمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي نقص إجراءات الحجر الصحي ضد فيروس كورونا في بيلاروس المجاورة، قائلا "إننا قلقون من الوضع".

وأعرب بيسكوف عن أمله ألا يؤدي توجه بيلاروس إلى "نوع ما من الزيادة الكبيرة للغاية في عدد المصابين" حسب تصريحات نقلتها وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.

وقال لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية في بيلاروس "لا يمكننا إلغاء العرض العسكري " حيث أنه يكرم هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء الحرب.

وأشار إلى أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء ربما يكون أسوأ من المرض ذاته.

وقال لوكاشينكو في أواخر مارس الماضي، طبقا لتصريحات نشرها مكتبه "سيموت الناس من البطالة والجوع أكثر من فيروس كورونا".

وأعرب لوكاشينكو عن أمله في ألا يؤدي ذلك العرض إلى "نوع ما من الزيادة الكبيرة في عدد المصابين"، حسب تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وذكر موقع "توت.باي" الإخباري البيلاروسي إنه بينما بدا أن هناك عددا قليلا على ما يبدو كان يشاهد العرض من على جانبى الساحة مقارنة بالأعوام السابقة، وأن "قلة منهم كانت ترتدى الأقنعة (الكمامات) ولم يلتزم الجميع بمسافة آمنة".

وأفادت تقديرات لتقارير إخبارية بأن عشرات الآلاف من الأشخاص شاركوا بالاحتفالات في مينسك، ولم يتم الكشف بعد عن تقدير رسمي لعدد الحضور.