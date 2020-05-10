 رامافوسا: إفريقيا بحاجة إلى إيقاف سداد الديون لمدة سنتين لمكافحة كورونا - بوابة الشروق
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رامافوسا: إفريقيا بحاجة إلى إيقاف سداد الديون لمدة سنتين لمكافحة كورونا

جوهانسبرج - د ب أ
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 11:38 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 11:38 م
ذكر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إن الدول الإفريقية بحاجة إلى التوقف عن سداد الديون لمدة سنتين، لمنح الحكومات مساحة مالية لمكافحة جائحة كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وبحسب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحتاج القارة إلى حزمة اقتصادية طارئة فورية بقيمة 100 مليار دولار لمكافحة تأثير المرض، ويمكن أن يأتي نصف تلك الحزمة تقريبا عن طريق التنازل عن قيمة فوائد الديون.

وأوضح رامافوسا: "بينما دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقف سداد الديون لمدة تسعة أشهر، نعتقد أنه - بالنظر إلى حجم الضرر المتوقع - سنحتاج إلى سداد الديون لمدة عامين".

وأدلى رئيس جنوب إفريقيا، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي، بتصريحاته خلال اجتماع مع رؤساء دول الجوار، بحسب بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة.

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