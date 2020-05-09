الوفيات بكورونا في فرنسا تبلغ 26310 مع تراجع عدد الإصابات اليومية بالعدوى

بلغ عدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية، في فرنسا 80 شخصا وهي أقل نسبة منذ أسابيع.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت إن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة وصل إلى 26310 حالة داخل المستشفيات وفي دور الرعاية.

وتتراجع نسب الوفيات مع نهاية الأسبوع عنها في الأيام الأخرى وعادة ما يتم الإبلاغ عن حالات الوفاة التي حدثت نهاية الأسبوع بعد بداية الأسبوع.

وذكرت السلطات أن الضغط على مراكز العناية الفائقة يتراجع.

وشهدت أربع مناطق في فرنسا وفاة نسبة 75 % من الحالات التي تعالج في المستشفيات، هي مناطق باريس الكبرى ومنطقة جران إيست المتاخمة لألمانيا، وأوفيرين رون ألب جنوب شرقي البلاد، إضافة إلى أوت دو فرانس في الشمال.

ونقل إلى المستشفيات منذ بداية مارس الماضي 95829 شخصا في فرنسا، شفي منهم حتى الآن 56038 وعادوا إلى منازلهم.

وهناك عشرات الآلاف تم شفاؤهم دون الدخول إلى المستشفيات.