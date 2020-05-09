مدبولي: المشروعات الخدمية تأتي على أجندة اهتماماتنا ويجب عدم تأخر العمل بها

المحطة تدخل الخدمة منتصف العام المقبل لخدمة 225 ألف نسمة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التى قام بها اليوم الى محافظة القليوبية، الاعمال الانشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى، بكفر شكر.

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمدعبد العاطى، وزير الموارد المالية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته، في أرجاء المحطة إلى شرح من وزير الإسكان، أشار خلاله إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تصل إلى 45الف م3/يوم، بتكلفة تقديرية تبلغ 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 الف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم تطبيقها فى إطار التعامل مع ازمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكداً أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

وأكد أن المشروعات الخدمية خاصة مشروعات البنية الأساسية تأتي على أجندة الاهتمامات، ولذا يجب ألا يتأخر العمل بها.