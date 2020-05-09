الوصل الإماراتي يتعاقد مع الأرجنتيني أوروز

ذكر تقرير إخباري مساء الجمعة أن نادي الوصل الإماراتي نجح في التعاقد مع نيكولاس أوروز لاعب وسط ريسينج الأرجنتيني على سبيل الإعارة لموسم واحد اعتبارا من الموسم المقبل.

وأفادت صحيفه "الاتحاد" الإماراتية أن أوروز سيكون بديلا لأحد المحترفين الثلاثة في صفوف الفريق، وهم الإكوادوري فيرناندو جايبور والألماني كريستيان تريش والبرازيلي لوكاس جالفاو، والذين تأكد رحيلهم عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن قيمة إعاره اللاعب البالغ من العمر 26 عاما تتراوح ما بين 200 ألف دولار و250 ألف دولار، كما أن بنود العقد تتضمن منح الأولوية للوصل في شراء عقد اللاعب الموسم المقبل مقابل 5ر2 مليون دولار .