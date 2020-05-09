الكاظمي يؤكد للسفير الإيراني حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع بلاده ودول الجوار

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران.

جاءت تصريحات الكاظمي خلال لقائه اليوم السبت، بالسفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي، حسبما أفاد بيان لمكتب الكاظمي تلقت السومرية نيوز نسخة منه.

وأشار الكاظمي بحسب البيان، إلى "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".

من جهته، هنأ السفير الإيراني الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.