جزر فارو: «لا حالات نشطة» لمرض كوفيد-19

ذكرت الحكومة في جزر فارو، وهي منطقة تخضع لحكم ذاتي وجزء من مملكة الدنمارك، أنه ليس هناك أي حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحكومة إلى شفاء جميع الحالات المؤكدة الـ187 لفيروس كورونا ولم يتم تسجيل أي وفيات بسبب المرض.

وكانت أول حالة في الجزر قد تم تسجيلها في الثالث من مارس، بينما تم تسجيل أحدث حالة نشطة مؤكدة في 22 أبريل.

وبشكل عام، تم إجراء 8403 اختبارات منذ نهاية فبراير، أي تم إجراء اختبارات على أكثر من عشر السكان.

وقال رئيس الوزراء، باردور إيه شتايج نلسن "كدولة، حققنا ما تمكنت من تحقيقه القليل من الدول الأخرى، وكان ذلك ممكنا نظرا لاستعداد المواطنين والأسر والمنظمات لتغيير أسلوب حياتهم اليومية وتحمل المسؤولية في ظل ظروف صعبة للغاية".

وفي الأسابيع الأخيرة، أعادت السلطات تدريجيا فتح المدارس ورياض الأطفال، كما سمحت بإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر وعيادات الأسنان ومراكز العلاج الطبيعي.

وجزر فارو- الواقعة شمال المحيط الأطلسي- يقطنها حوالي 50 ألف نسمة وتضم 18 جزيرة رئيسية.