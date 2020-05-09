كسرت أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ ظهوره فى الصين ديسمبر من العام الماضى وحتى الآن، حاجز الـ 4 ملايين إصابة، وفق ما ذكره موقع "وورلد أو ميترز"، المعنى بتتبع إحصاءات الوباء.

وبالتحديد عند الساعة الـ 10 مساء بتوقيت جرينتش، أشار الموقع إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4 ملايين و5 آلاف حالة مصابة.

جدير بالذكر، أن كورونا أودى بحياة 271 ألف شخص على الأقل منذ ديسمبر الماضى، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

ورصدت الإصابات المسجلة فى 195 دولة ومنطقة، فيما شُفى ما لا يقل عن مليون و268 ألف شخص.