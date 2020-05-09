مستشارة ألمانيا تتعهد بمزيد من الدعم للقطاع الثقافي في مواجهة أزمة كورونا

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الثقافي في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وقالت ميركل، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت اليوم السبت، إن الهدف هو أن يتمكن المشهد الثقافي الواسع والمتنوع من الاستمرار في الوجود عقب التغلب على الجائحة.

وذكرت ميركل، أنه يجب الآن تطوير خطط تتيح إعادة فتح المسارح ودور الأوبرا وقاعات الحفلات وغيرها من المراكز الثقافية مع مراعاة شروط السلامة الصحية والنظافة، مضيفة، في المقابل، أن الأمر سيظل صعبا بالنسبة للحفلات الكبيرة والمهرجانات، مردفة: "لكننا سعداء لأننا قطعنا أولى الخطوات نحو الحياة اليومية مجددا، وخاصة في المجال الثقافي".

وأكدت ميركل، أن جائحة كورونا تمثل منعطفا قويا في الحياة الثقافية بأكملها، مضيفة أن الكثير من الفنانات والفنانين وخاصة المستقلين منهم تأثروا على نحو خاص.

وذكرت المستشارة أن الحكومة الاتحادية والولايات تعتزم دعم الفنانين، قائلة: "سنستمر في دراسة تدابير الدعم التي ستكون ضرورية للفن خلال الأشهر المقبلة".