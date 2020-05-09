الجارديان: العمال يتضورون جوعا بدون رواتب في إجراءات الإغلاق القطرية

تسبب تعنت مديرى الأعمال فى قطر مع عامليهم وتقليل الرواتب وفصل بعضهم، بنقص توفر الغذاء للعمالة المهاجرة فى دولة قطر.

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، شهادات لبعض العمال الذين يأكدون توقف رواتبهم وعدم توفير طعام لهم وسط إجراءات الإغلاق الخاصة بوباء كورونا فى قطر.

وذكر 20 عاملا مقيما فى قطر، لـ"الجارديان" أنهم لا يتحصلون على الطعام الكافى بينما تم فصل بعضهم وتم إيقاف رواتب البعض الآخر وسط تعذر عودتهم لبلدانهم التى جاءوا منها.

ويقول رفيق عامل نظافة بنجالى، إنه فُصل من عمله منتصف مارس الماضى ولا يمتلك مالا وليس لديه سوى بعض الأرز والفاصوليا التى ستنفذ بعد أيام قليلة.

وقد سمحت الحكومة القطرية للشركات المتوقفة عن العمل خلال إجراءات الإغلاق بفصل العمال لديها أو قطع رواتبهم ولكنها ملزمة بتوفير الطعام لهم.

وتكذب شهادة عاملة فى مجال التجميل من الفلبين، والتى قدمت لقطر منذ شهرين، تطبيق التزام الكفيل بإطعامها، قائلة إنه أخبرها بأن لا مال لديه ليوفر لها الطعام، كما أنه خفض مرتبها للنصف.

ومن أكثر العمال تضررا هم العمال غير الموثقين، مثل صيدال عامل نقاشة بنجالى، والذى لم يجد عملا منذ بدأت إجراءات الإغلاق، ويقول إنه استلف الكثير من الأموال من أصدقائه لتوفير الطعام ودفع إيجار مسكنه، مضيفا أنه لا يخشى كورونا ولكن يتأذي من عدم وجود عمل يتكسب منه.

ورصدت "الجارديان" شهادات لخادمات يعملن فى المنازل دون الإقامة فيها، بأن المكتب المشغل لهن أوقف إرسالهن للخدمة فى البيوت وطلب منهن التوقيع على ورقة تعفى المكتب من إعطائهن الرواتب، إذ لم يتقاضين خلال شهرين سوى 100 ريال لكل واحدة.

وقالت إحدى الخادمات فى المكتب إنهن لا يجدن طعام، وتوسلن للمدير ليعطيهن بعض الطعام ولكنه لن يلبث وينتهى.

ورغم تعهد الحكومة القطرية، بإقراض الشركات المشغلة للعمال المقيمين فى المنطقة الصناعية بـ656 مليون جنيه إسترلينى لضمان بقاء الرواتب، إلا أن بعض العمال كذبوا حدوث ذلك.

ويقول فيروز عامل هندى مقيم فى المنطقة الصناعية، إن الشركة المشغلة له أوقفت راتبه وزملاءه لشهر أبريل وتعهدت فقط بإعطائهم الطعام، ولكن حتى ذلك لم يتلقى منه سوى كرتونة بيض وبعض الزيت من أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة بكورونا فى قطر لـ18 ألف حالة لتصبح صاحبة أكبر عدد مصابين فى عاصمة، إذ يبلغ سكان قطر 2.8 شخص منهم مليونى عامل مهاجر، وقد أكدت الحكومة القطرية سيطرتها على الوضع إذ لم يتجاوز عدد الوفيات بكورونا 12 شخصا.