 أونتاريو الكندية تستمر في فتح المتنزهات تدريجيا وتبقي الملاعب والشواطئ مغلقة - بوابة الشروق
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أونتاريو الكندية تستمر في فتح المتنزهات تدريجيا وتبقي الملاعب والشواطئ مغلقة

تورونتو - د ب أ
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 11:48 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 11:48 م

قال دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن أونتاريو ستعيد فتح 520 متنزها إقليميا والمحميات اعتبارا من 11 مايو في إطار خطط إعادة الفتح التدريجي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف أن المتنزهات الـ 115 المتبقية سيتم فتحها في 15 مايو، وستبقى مواقع التخييم والملاعب والشواطئ مغلقة.

وسجلت المقاطعة أيضا رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 19 ألفا.

وأوضح فورد أيضا إنه يجب على الشركات إبلاغ السكان حال تفشي المرض في أعمالهم التجارية ومرافقهم، وخاصة شركات الأغذية.

ومن المقرر أن تعلن أونتاريو عن إعادة افتتاح المدارس الأسبوع المقبل.

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