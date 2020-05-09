بات النجم السعودي فهد المولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي متاحا للمشاركة مع فريقه، وذلك مع نهاية فترة إيقافه غدا السبت.

وكان المولد قد عوقب بالإيقاف لمدة عام كامل في مايو 2019 بتهمة تعاطي المنشطات خلال مباراة الفريق أمام النصر في أبريل 2019، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

وتجدر الإشارة إلى أن المنافسات لا تزال متوقفة، حيث أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق الأنشطة الرياضية منذ منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتشير التوقعات إلى استئناف المنافسات في أغسطس المقبل.