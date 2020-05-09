أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تسعى جاهدة لبناء شراكات وتعاون متكامل مع عدد من المؤسسات العاملة في المجال الرياضي، لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أشرف صبحي استاد طنطا الرياضي، اليوم السبت، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد الشيخ وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة استادات، حيث تفقد الوزير الملعب الرئيسي والمقصورة الرئيسية، والمدرجات، وبعض المرافق الملحقة بالاستاد.

وقال وزير الرياضة إن ستاد طنطا سيخدم كل أبناء محافظة الغربية بعد تطويره وفقا لخطة الوزارة الاستثمارية، مؤكدا أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بما يخدم الأسر المصرية.

وأوضح صبحي أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، وتطبيق خطة استثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر في إنشاء سلسلة من الأندية الرياضية الاجتماعية، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها إلى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مشروعات جديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.

وشدد على أن الدولة المصرية تولي كل اهتمامها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة باتت تعمل جاهده في رفع كفاءة وتطوير كل المنشآت حتى تكون بمثابة فرصة كبيرة لكل أفراد الأسر المصرية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف في دعم وتطوير تلك المنشآت ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.