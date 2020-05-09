وزير الدولة للإعلام: الاقتصاد لا يستطيع تحمل الإغلاق لمدة عام

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن بعض الخدمات ستعود تدريجيا مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الاقتصاد لا يستطيع تحمل الإغلاق لمدة عام.

أضاف هيكل، في مداخلة ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يعرض على قناة "العربية الحدث"، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، لدينا نوعين من المؤسسات الأول الذي يتعامل مع المواطنين مباشرة ويحدث به تكدس وازدحام مثل الشهر العقاري ونحاول فيه تقليل الزحام بقرارات مثل تقليل الخدمات، المؤسسات الأخرى التعامل فيها غير مباشر والأولوية من الحكومة للمؤسسات التي لديها تعامل مكثف".

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري وأكبر الاقتصاد في العالم لا يستطيع مواجهة الأزمة بإغلاق تام لمدة عام.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن بقاء المواطنين في الإغلاق التام لمدة مثل عام يمثل مشكلة أمنية واجتماعية أيضا لأن البعض لا يجد عملا فيضطر للسرقة وإثارة القلاقل اجتماعيا.