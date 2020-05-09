محامي مبابي يحرضه على الرحيل

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يسعى المحامي الخاص بالفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لتحريض اللاعب ضد ناديه الحالي وعدم التجديد، من أجل الانتقال لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

ووفقًا لصحيفة«ABC» الإسبانية فإن المحامي الخاص بالمهاجم الفرنسي الشاب تحدث مع عائلة مبابي، ونصحهم بعدم تمديد التعاقد مع سان جيرمان مهما كان العرض المالي.

ونقلت الصحيفة رسالة محامي كيليان لوالد اللاعب ويلفريد مبابي، بقوله: «ابنك لا يفكر في المال بل يريد أن يكون رقم 1 في العالم».

وأشارت الصحية إلى أن القيمة السوقية لمبابي تبلغ 150 مليون يورو رغم الأزمة الاقتصادية الحالية، لتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن إدارة ريال مدريد تنوي الضغط في التفاوض لضم مبابي في صيف 2021 استغلالا لقرب انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه الباريسي.