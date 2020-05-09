بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل «لعبة النسيان»، بذهاب «زينة» إلى «نادر» لتشتكي له مما تفعله «رقية» ومراقبتها لها، فيطمئنها ويطلب منها أن تتصل به عندما يتكرر الأمر مجددا، وبعد ذلك يجد أن رقية أتصلت به أكثر من مرة وأرسلت له رسالة تطلبه منه أن يتصل بها، فيتصل بها وتخبره بأن زوجته ستضع مولودها وأنهم ذهبوا إلى المستشفى.

وتقابل «تماره» «» أبن «عمرو» بالصدفة في المركز الذي ترتاده لتعالج مشاكلها مع الطعام، بينما يخبر «عمرو» «رقية» أنه إستطاع إختراق حساباتها وإيميلاتها، وبعد ذلك يجدوا أن أمجد قد حول لها مبالغ مالية كبيرة ولكنهم لم يعرفوا سبب هذه التحويلات، وبعد ذلك تتذكر «رقية» شجارها مع «أمجد»، وعندما تبحث في أغرادها تجد عقد زاج لـ«زينة» و«أمجد»، فتذهب لمواجهة «نادين» التي كانت تعرف وتخفي الأمر عنها.

وتذكر «نادين» «رقية» بأمر زواج «أمجد» وكيف حدث وما أسبابه، وتخبرها أنها قابلتها وقالت لها أنها تشعر أنه يخونها، فذهبت «نادين» للتحدث معه بعد ذلك وأنصلح أمرهم لفترة قصيرة، ثم رأته وهو يصعد إلى منزل برفقة «زينة» فكان ذلك سبب إنهيارها ودخولها المستشفى.

«لعبة النسيان» تدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة تعيش حياتها بشكل طبيعي، ولكنها تتغير تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو بطولة دينا الشربيني، وأحمد فهمي، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وهنا شيحة، ورجاء الجداوي، وعلي قاسم، وإنجي المقدم، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.