 كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تقرر التصويت في انتخابات الرئاسة بالبريد جراء كورونا - بوابة الشروق
السبت 9 مايو 2020 3:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تقرر التصويت في انتخابات الرئاسة بالبريد جراء كورونا

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 3:14 ص | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 3:14 ص

أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تأمر بالاقتراع عبر البريد بالنسبة لجميع الناخبين المسجلين لانتخابات نوفمبر الرئاسية كنتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وأعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم عن الخطوة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، قائلا إن الاقتراع بالبريد سيمنح حوالي 6ر20 مليون ناخب مسجل القدرة على تجنب لجان الاقتراع "حيث قد تكون صحتهم في خطر".

وتجري ولايات متعددة بالفعل انتخابات بالتصويت عبر البريد بشكل كامل.

دعا ناشطون في مجال الصحة العامة وحقوق التصويت إلى إجراء عملية اقتراع بالبريد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، غير أن العديد من الجمهوريين، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، زعموا أنها ستكون أكثر عرضة للاحتيال والتزوير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك