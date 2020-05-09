شوقى: الطريقة المفضلة لتسليم المشروعات هى منصة إدمودو الإلكترونية.. ويجب الالتزام بالجدول الزمنى

«الوزارة»: لا يجوز للمدرسة حجب الأكواد لطلاب الانتظام والمنازل.. المديريات تشدد على تعقيم المدارس يوميا.. وعدم ربط تسليم الأبحاث بالمصروفات أو أى مبالغ مالية



بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم، وحتى 16 مايو الحالى، فى تسلم مشروعات الأبحاث إلكترونيا عبر منصة «إدمودو» أو ورقيا بالمدارس من الطلاب من الصفوف الثالث الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى الذين لم يؤدوا الامتحانات الإلكترونية.

الطريقة المفضلة

وقال وزير التعليم طارق شوقى: إن الطريقة المفضلة التى ترشحها الوزارة لجميع الطلاب لتسليم المشروعات هى منصة إدمودو الإلكترونية، مضيفا: «سنستخدم هذه المنصة بعد ذلك فمن الأفضل أن نتعود على استخدامها، كما أنها الطريق الآمن فى ظل ظروف مخاوف انتشار كورونا فى التجمعات».

وشدد الوزير، فى رسالة صوتية، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الخاص بتسليم المشروعات، منعا لحدوث تكدسات وازدحام فى المدارس، موضحا أن الوزارة لن تلزم جميع معلمى مصر بقطع الإجازة الاحترازية والنزول للمدارس لتسلم المشروعات البحثية من الطلاب، ولكن سيتم الاستعانة فقط بقوة صغيرة من المعلمين لأجل هذه المهمة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ارتداء الكمامة

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند عملية تسليم الملفات مثل ارتداء الكمامة والتطهير والالتزام بالبعد فى المسافات، مردفا: «أكدنا على الإدارات والمديريات الالتزام بما أعلنته الوزارة فقط، وعدم إلزام الطلاب بأى شىء جديد ومختلف لتسليم المشروعات البحثية».

ملف بي دي إف

وأرسلت وزارة التعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتعليمات الخاصة بعملية تسليم المشروعات البحثية، وقالت الوزارة، فى الخطاب الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، إنه يجب إعداد المشروع البحثى وكتابته سواء بخط اليد أو على الحاسب، وفى كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثى إلى ملف بى دى إف عن طريق التصوير أو الحاسب، على أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفى للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة كما تم توضيحه من وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق.

وأكدت الوزارة ضرورة إرسال المشروع البحثى إلكترونيا، إلا فى حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقيا بالمدرسة وفق الجدول الزمنى الذى تحدده الوزارة لتسليم المشروعات البحثية من 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

وشددت الوزارة على أنه لا يجوز للمدرسة حجب الأكواد لطلاب الانتظام والمنازل، منوهة إلى ضرورة حث الطلاب على استخدام المنصة لإرسال المشروعات البحثية إلكترونيا؛ حيث لا يجوز المطالبة بتسليم نسخة ورقية للطالب الذى قام بتسليم المشروع البحثى من خلال المنصة.

ووجهت الوزارة المدارس بضرورة منح الطالب إفادة أو إيصال تسلم عن المشروع البحثى المقدم يدويا، وفى حالة تسليمه على المنصة، يمكن للطالب أن يتحقق من وجود الملف المرسل على المنصة نفسها بعد الإرسال.

وتقوم المدرسة بإعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشروعات البحثية الإلكترونية وعرضها من خلال المنصة أو أدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لإطلاع الطلاب عليها، وأعدت الوزارة جدولا زمنيا لتسليم أبحاث الطلاب الورقية بالمدارس، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة بالجدول الزمنى وعدم التخلف واتباع تعليمات أمن المدرسة والمشرفين.

وشددت الوزارة على حضور فرد واحد أثناء تسليم البحث سواء كان فرديا أو جماعيا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تسليم المشروعات البحثية من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات، فضلا عن تسليم المشروع الورقى فى مظروف أبيض مدون عليه كود لطالب والصف الدراس.

وبالنسبة للصف الثالث الإعدادى، أوضحت أنه تقوم كل مدرسة بإرسال المشروعات البحثية المقدمة ورقيا، وكذلك أسطوانة مدمجة تعدها المدرسة عليها المشروعات البحثية الإلكترونية التى تم رفعها على المنصة بمعرفة الطلاب إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، متضمن كشفا بأسماء الطلاب واسم المشروع ونوع المشروع إذا كان إلكترونيا أو ورقيا.

وقامت المديريات التعليمية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بالإعلان عن إجراءات تسليم الأبحاث وهى ضرورة تعقيم المدارس يوميا قبل وبعد تسليم الأبحاث، التأكيد على ضرورة لبس الكمامات من قبل اللجنة وأولياء الأمور والطلاب وتجنب المخالطة، سرعة وتسهيل الإجراءات وعدم ربط تسليم الأبحاث بالمصروفات أو جمع أى مبالغ مالية ومن يثبت تورطه فى هذا الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وشددت على سرعة الانتهاء من تسلم أبحاث طلاب الصف الثالث الإعدادى لسرعة الانتهاء من تسليمها إلى الكنترول العام للشهادة الإعدادية، ويقوم مدير المدرسة بتفعيل عمل الكنترولات بالمدرسة وتشكيل اللجان لسرعة الانتهاء من تسلم الأبحاث والتصحيح والرصد وإعلان النتائج بعد التنسيق بالإدارة التعليمية التابع لها.