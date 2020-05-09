

يفشل البعض في مقاومة القهوة ويعدّون فنجانا منها على الإفطار لشربها على معدة فارغة قبل أي طعام أو عصير؛ لأنهم اعتادوا عليها، ومنعها طوال ساعات الصيام يسبب لهم صداعا وإرهاقا، ولكن فعل ذلك لا يساعد الجسم على زيادة الانتباه بل يضره.

وحسبما ذكر موقع "بيرو 247" الخاص بالجمال والصحة، فإن فوائد القهوة متعددة، ومنها أنها تقلل من خطر الإصابة بالخرف، لكنها تشكل خطورة بالغة على الصحة إذا تم شربها على معدة فارغة.

وتتشكل خطورة القهوة لحظة الإفطار في رمضان، في أنها تحفز المعدة على إنتاج أحماض تتلف بطانة الأمعاء، وتسبب عسر الهضم، وحرقة المعدة، بجانب التقليل من رطوبة الجسم، وهذه الأضرار تسببها القهوة بكل أنواعها.

كما تسبب القهوة القلق والتوتر لمن يشربها على الإفطار، وترفع من معدل ضربات القلب وعدم التركيز، بجانب التقليل من نشاط الإنسان لأنها تؤثر على الجسم وتدفعه لإطلاق هرمون الكورتيزول المسئول عن الحيوية والنشاط بنسبة أقل من التي يحتاجها الجسم؛ وبالتالي يشعر من يتناول القهوة على معدة فارغة بأنه لا يملك طاقة ويرغب في النوم.

ونصحت أخصائية التغذية، الدكتورة ريتا رامايوليس، شاربي القهوة، بالحصول على فنجانهم بعد حوالي ساعة أو ساعتين من الإفطار.

وأضافت أن شرب القهوة بعد الإفطار مباشرةً يجعلها ضارة أيضًا، وتكون مدرة للبول، وبذلك تؤثر على كمية الماء في الجسم خلال الصيام، ولكن حينما يتم شربها بعد الوقت المذكور، فإن الجسم يستفاد منها فقط؛ لأن المعدة تكون قد هضمت الطعام ويتم توزيع فوائده على أجزاء الجسم بالكامل، وتستقبل القهوة وتستفاد منها.

وأكدت أخصائية التغذية، أن احتساء القهوة خلال وجبة السحور المتأخرة التي تسبق موعد الفجر بقليل مضر أيضًا؛ لأنها تؤثر بذلك على نمط النوم البيولوجي للجسم، وبالتالي لن يحصل الصائم على ساعات نوم جيدة، وهذا سيؤثر عليه سلبًا خلال ساعات الصيام، وفقًا لموقع "تمبو" الإيطالي.

وأوضحت أنه يفضل الابتعاد عن الكافيين في وجبة السحور، واستبداله باللبن أو المشروبات التي تهدئ الجسم؛ للمساعدة على الاسترخاء والنوم، لأنه كلما نام الصائم جيدًا كلما استفاد جسمه من الصيام.