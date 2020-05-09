توصل مطعم هولندي إلى فكرة حول كيفية تقديم الطعام بشكل أنيق في الهواء الطلق خلال عصر الفيروس التاجي، حيث تم بناء كبائن زجاجية صغيرة مصممة لشخصين أو ثلاثة أشخاص لتناول الطعام خارج المنزل وفي الهواء، وذلك لكسر حاجز الملل مع الحفاظ على سبل الوقاية.

ويرتدي النوادل القفازات والأقنعة الواقية للوجه، ويستخدمون لوحًا طويلًا لجلب الأطباق إلى الكبائن الزجاجية لضمان الحد الأدنى من الاتصال الجسدي مع العملاء، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، في حين أن هذه الفكرة يتم تجربتها حاليًا فقط بين عائلة وأصدقاء الموظفين من مطعم ETEN، والذي يعد جزءً من مركز Mediamatic للفنون، الذي يبدو ساحرًا بجماله، حيث يستمتع الضيوف بتناول الطعام على إضاءة الشموع مع إطلالة على جانب الماء.

قالت جانيتا فيرميولين، التي دعيت لحضور حفل عشاء تجريبي مع زميلتها في الغرفة: "إن المكان مريح للغاية، ودافئ حقًا، وهذه فكرة لطيفة والطعام لذيذ أيضًا".

وأضاف ويليم مدير المطعم: "نحن نتعلم الآن كيفية التنظيف، وكيفية أداء الخدمة، وكيفية إخراج الأطباق الفارغة مرة أخرى بطريقة أنيقة، حتي يشعر الضيوف برعاية جيدة".

ومن المقرر إعادة فتح المطاعم الهولندية للجمهور في 19 مايو، حيث قالت جمعية المطاعم الهولندية KNH أنه حتى إذا سمح للمطاعم بإعادة فتحها بقدرة محدودة ومع تطبيق تدابير السلامة، فإن العديد منها يواجه خرابًا ماليًا إذا تم الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، وأنه من المتوقع أن تضع الحكومة الهولندية خارطة طريق في وقت لاحق لمعرفة كيف ومتى قد تبدأ في تخفيف القيود.