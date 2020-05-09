الحكومة الهندية تستعين بطفلة لنشر رسالة حول التباعد الاجتماعي

تعاونت نجمة التيك توك البالغة من العمر خمس سنوات نوربريت كاور مع الكابتن أماريندر سينغ لنشر رسالة الإبعاد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وغيرها من معايير المحافظة علي الصحة لمحاربة فيروس "كورونا"، كما نشر موقع"نيو إنديا أكسبريس".

تظهر نور من خلال فيديو عبر حسابها الخاص علي التيك توك وهي ترتدي زي صبي، وترتدي طاقية على رأسها، وتقف في شرفة المنزل لتشاهد مجموعة من الأطفال يقومون بلعب الكرة في الشوارع وسط حالة من الحجر الصحي، وتطلب منهم التوقف والعودة إلى المنزل، للحفاظ علي صحتهم وصحة أهاليهم وأصحابهم، ولكن يتم تجاهلها ثم تتصل نور بحكومة البنجاب وتشكو لهم ما يحدث،حتي يأتي أفراد من الحكومة ليطالبوا الأولاد بالالتزام بإرشادات الإغلاق.

تعاون فريق وسائل التواصل الاجتماعي التابع لمكتب رئيس الوزراء، مع نور والأولاد للخروج بهذا الفيديو الذي حظي بتقدير واسع النطاق، وتم تحميل الفيديو على "تيك توك" من قبل فريق وسائل التواصل الاجتماعي وقد حصل الفيديو حتى الآن على أكثر من 5.32 إعجابًا و 3.2 مليون مشاهدة، وتمت إعادة نشره على صفحة رئاسة الوزراء.

شارك مؤتمر شباب البنجاب الفيديو على منصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وكتب ، "إذا كان بإمكان الطفل أن يفهم أن الحظر تم تطبيقه بسبب القيام بأشياء مهمة فقط وليس للأنشطة الترفيهية، فمن المؤكد أننا جميعًا يمكننا فهمه أيضًا، ولكن يجب أن يعلم الجميع أنه لا أحد يخرج إلا إذا لزم الأمر ".

نور هي ابنة ساتنام سينغ الذي يعمل كعامل في مصنع الطوب، وتدرس مع شقيقتها البالغة من العمر 9 سنوات في المدرسة الابتدائية الحكومية في القرية، والدتهم ربة منزل، وقد تعاونت في وقت سابق مع شرطة موغا لنشر رسالة التباعد الاجتماعي.