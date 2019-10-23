مفتي لبنان ورئيس مجمع اللغة العربية يثمنان دعوة الصلاة من أجل الإنسانية

قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إن دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس للصلاة من أجل الإنسانية والاستغاثة بالرحمن والتضرع لرفع الوباء هي دعوة للخير والحياة.

وأوضح مفتي الجمهورية اللبنانية في بيان صحفي، أن هناك كثير من آيات القرآن الكريم التي تحث المؤمنين على أهمية لجوء العباد إلى المولى القريب من أجل الهداية والرشد وتحقيق التعاون والتضامن.

ووصف الشيخ دريان دعوة لجنة الأخوة الإنسانية، بأنها كالنعمة الإلهية التي يلوذ بها وإليها المضطر؛ فهي دعوة ورجاء ولجوء إلى المولى القريب الذي يستجيب للمستغيثين، ويهدي للتصرف السليم والرشيد.

وأعلن الدكتور حسن الشافعي، رئيس اتحاد المجامع اللغوية العربية، رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجلس حكماء المسلمين، تأييده لدعوة اللجنة للصوم والتضرع والدعاء والصلاة لله من أجل أن يرفع الله البلاء عن الإنسانية يوم الخميس المقبل 14 مايو.

وقال حسب بيان صحفي: "إن الله شرح صدري لهذه الدعوة؛ لأنها تعيد الخلق إلى خالقهم عز وجل، وتذكرهم به، وباللجوء إليه فيما يتعسر عليهم من المشكلات، كما أنها توافق ليالي وأيام الشهر المبارك العظيم شهر رمضان، بل بداية العشر الأواخر منه، وفيها يستجاب الدعاء".

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020.

وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.