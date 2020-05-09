السفارة الروسية بالقاهرة تحتفل بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب العالمية الثانية

تحتفل السفارة الروسية بالقاهرة اليوم السبت بالتعاون مع المجلس التنسيقي للمواطنين الروس في مصر، بذكرى مرور 75 عاما لانتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية من خلال تنظيم عدة فعاليات يشارك فيها الروس المقيمون بمصر.

وذكرت السفارة الروسية بالقاهرة، في تقرير لها حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن المواطنين الروس في المدن المصرية المختلفة سيقدمون حفلة موسيقية عبر الإنترنت لأغاني النصر للمحاربين القدامي الروس، مشيرا إلى أن المركز الثقافي الروسي نظم مسابقة للتصميم الجرافيكي لأفضل ملصق عن الحرب الوطنية العظمى.

وأشارت إلى أن الاحتفال الرئيس بعيد النصر الذي تقرر تأجيله في وقت لاحق من هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) هو العرض العسكري الذي يحضره الرئيس فلاديمير بوتين وزعماء العالم والمحاربون القدامي في الميدان الأحمر في موسكو لتكريم ذكرى الجنود الذين قاموا بحماية وطنهم عام 1945، والفعالية الثانية المهمة التي تم تعليقها هي مسيرة الفوج الخالد المخصصة لضحايا الحرب الوطنية العظمي حيث تم دعوة الروس من جميع أنحاء البلاد للمشاركة في نسختها عبر الإنترنت ونشر قصص عن أجدادهم الأبطال من خلال تطبيق مصمم خصيصا لهذا الغرض.

ولفتت إلى أنه بالرغم من تعليق الفعاليات الرئيسية في روسيا إلا أن آلاف الفعاليات ستقام بما في ذلك حفلات يتم بثها للفرق الروسية الشهيرة وعرض الأفلام التي تدور حول الحرب والأعمال القتالية، وستقدم الفرق الهوائية الشهيرة "المقاتلون الروس" و"سويفتس" عروضا متميزة مع قيام أنواع مختلفة من الطائرات العسكرية والمروحيات بالطيران فوق موسكو وبعض المدن الروسية المختلفة، فضلا عن قيام بعض المتطوعين والنشطاء بتقديم الميداليات والهدايا والزهور للمحاربين القدامى والتحدث إليهم عبر الهاتف لتهنئتهم.