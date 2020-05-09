حفر قدمات الدبش ومباني أعمال الدبش لحماية أودية طابا من أخطار السيول

واصلت الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، أعمال حماية أودية مدينة طابا من أخطار السيول ضمن مشروعات المرحلة الثانية لحماية المدينة.

وقال المهندس أحمد الكومي، المنسق العام لمشروعات الحماية من مخاطر السيول بخليج العقبة، إنه جرى اليوم السبت حفر قدمات الدبش ومباني أعمال الدبش، وجارى تكوين طبقات الحواجز بثلاث أودية فرعية، ضمن المرحلة الثانية لحماية مدينة طابا من أخطار السيول.

وأوضح المنسق العام للمشروع، أن المشروع يتضمن حماية من الأودية يقدر بحوالي ١٨ وادى فرعى ورئيسي، منهم أودية طابا، ومقبلا، و المحاش الأسفل والمالحة الرياضة، والمالحة العطشانة، و أم مريخه، وصوير، وأبوسمرة، و مغره، والمتبرج، وبعض الأودية الفرعية التي تقع بين هذه الأودية، بتكلفة تقدر ١٨٥ مليون جنيه.

وأشار الكومي إلى أن أعمال المشروع تمثلت في إنشاء مجموعه من الحواجز والقنوات الصناعية، والبحيرات وأحواض التهدئة، بما يعادل نحو ٥٠ حاجزا، و١٢ قناة صناعية، وما يقرب من ٦ بحيرات وأحواض تهدئة وذلك في فترة زمنية لا تتجاوز العام ونصف، تنفيذ الشركة الوطنية المقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز المشروعات الخدمة الوطنية.