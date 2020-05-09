علق الفنان صبري فواز، على سؤال إيناس الدغيدي عن رأيه في اتهام الإخوان للسينما بتشويه الدين ورجاله، باعتباره أدى دور رجل الدين في أكثر من عمل فني، قائلًا: «الإخوان مجموعة من الكذبة الإرهابيين وكلامهم لا يُأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال».

وأضاف أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أن الطريقة الأولى لمواجهتهم هي المواجهة العسكرية من قبل الجيش، متابعًا: «يجب أن تكون هناك مواجهة أخرى بتنظيف التربة التي سمموها».

وعندما سؤل عما إذا كان خائفًا من التصاق صفة المتطرف به، نظرًا لكثرة أدواره المتطرفة في أعماله الفنية، أوضح أن الجمهور يفهم ما يقوم به، مشددًا: «أنا ضد الإخوان».

وذكر أنه ظل على موقفه حتى حين تولى الإخوان الحكم، معقبًا: «كنت في الواجهة وهاجمتهم على الهواء، وعند زيارة نقيب المهن التمثيلية للمرشد حينها، قمت باجتماع طارئ في النقابة، وتم إصدار بيان بأن هذه الزيارة شخصية ولا يترتب عليها أي شيء، وأنا من صغت البيان بنفسي».

وحل الفنان صبري فواز، ضيفًا على الحلقة السابعة عشر من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة إيناس الدغيدي، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.