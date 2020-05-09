 رونالدو يؤكد خلو نادي بلد الوليد من فيروس كورونا - بوابة الشروق
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رونالدو يؤكد خلو نادي بلد الوليد من فيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 10:00 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 10:00 م

أكد الظاهرة البرازيلي رونالدو مالك نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت عدم إصابة أي من لاعبي فريقه بفيروس كورونا المستجد.

وأخضع بلد الوليد جميع لاعبيه ومنتسبيه لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وجاءت جميع النتائج سلبية.

ويستعد بلد الوليد لاستئناف تدريباته بعد غد الاثنين وسط إجراءات احترازية صارمة.

وقال رونالدو خلال نقاش جمعه مع اللاعب الإيطالي السابق اليساندرو دل بييرو عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور "أجرينا فحوص طبية يوم الأربعاء وجاءت كل النتائج سلبية، هذا أمر رائع في حد ذاته، وسنبدأ التدريبات يوم الاثنين".

وأضاف "في الاسبوع الأول ستكون التدريبات فردية متضمنة بعض الأعمال البدنية ثم تبدأ مرحلة التدريب باستخدام الكرة".


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