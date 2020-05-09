 كيم يهنئ بوتين بمناسبة ذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كيم يهنئ بوتين بمناسبة ذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية

(د ب أ)
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 9:35 ص | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 9:35 ص

قالت كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهنئته بمناسبة الذكرى الـ75 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وتمنى لروسيا النجاح في محاربة تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت بأن رسالة كيم لبوتين جاءت بعدما أرسل رسالة أخرى يوم الجمعة للرئيس الصيني شي جينبينج أشاد خلالها بنجاح الصين في السيطرة على وباء فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن رسالة كيم لبوتين "تمنت بصدق أن ينجح الرئيس والشعب الروسي في تحقيق النصر المؤكد في كفاحهم لبناء روسيا القوية بمواصلة تقليد النصر الكبير في الحرب ولمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".

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