قيادي بـ«مستقبل وطن»: توزيع ألف وجبة غذائية للصائمين وألف كرتونة مواد غذائية للأسر الفقيرة

أكد محمد حمزة أمين شئون الصناعة والتجارة بمستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، ورئيس مؤسسة حمزة الخيرية، مشاركته في حملة كتائب الخير والتي يشارك فيها عدد كبير من الشخصيات العامة والحزبية والمؤسسات الاعلامية لمد يد العون للمضارين جراء انتشار فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة.

وأضاف حمزة، أنه تم توزيع ألف وجبة غذائية للصائمين في رمضان وألف كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن مشاركته تأتي دعما لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثلة في دعم العمالة غير المنتظمة والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في شتى أنحاء الجمهورية ودعمًا لمبادرة حياة كريمة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أنه قرر توجيه 1000 كرتونة طوال شهر رمضان، بجانب 1000 وجبة توزع 500 في الإسكندرية و500 في باقي المحافظات المنكوبة وأماكن العزل مساهمة منا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي كافة سبل الدعم بتلك الفئات في وقت الأزمات، ونحن فى أول الصف الوطني خلف الرئيس والحكومة وقواتنا المسلحة والشرطة.