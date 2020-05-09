الولايات المتحدة تشدد قواعد منح التأشيرات لوسائل الإعلام الصينية

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شددت الحكومة الأمريكية قواعد منح التأشيرات للصحفيين الصينيين يوم الجمعة في أحدث إجراء انتقامي في ظل الخلاف المستمر بين البلدين بشأن السماح بدخول وسائل الإعلام.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، بأن النظام سيقصر تأشيرات الصحفيين الصينيين على مدة 90 يوما، وسيسمح لهم بتقديم طلبات التمديد. في السابق، كان يسمح للصحفيين بالبقاء لفترة غير محددة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ تفشي فيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة، بينما تبادلت الدولتان الانتقادات بشأن التعامل مع الفيروس.

ودخلت الولايات المتحدة والصين في نزاع متبادل بين الصحفيين الزائرين من كل منهما للآخر.

في فبراير، صنفت الولايات المتحدة خمس شركات إعلامية صينية كـ"بعثات أجنبية" بينما ألغت بكين أوراق الاعتماد الصحفية لثلاثة مراسلين في صحيفة وول ستريت جورنال، ردا على نشر مقالة افتتاحية وصفت الصين بأنها "رجل آسيا المريض الحقيقي".