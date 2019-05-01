فان دايك: توقف كرة القدم جعلني أفكر في مستقبلي بعد الاعتزال

صرح الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي أنه بسبب توقف كرة القدم عقب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» جعله يفكر في مستقبله بعد إعلان الاعتزال.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» إن الشعور المتواجد له الآن لم يسبق له أن شعر به خلال الفترة الماضية والذي جاء بسبب توقف النشاط الرياضي، مشيرا أنه هذا التوقف جعله يفكر في الاعتزال أو ما سيفعله بعده.

أوضح:" ستكون بحاجة إلى العمل بعد الاعتزال من أجل إعالة عائلتك بجانب أنه سيكون هناك حالة من عدم الفكرة عما يجب فعله، كما هو الحال في الوقت الحالي ، حيث ليس لديك فكرة عما سيحدث".

وعن تفضيله الانتقال إلى صفوف ليفربول في الانتقالات الشتوية عام 2018، أشار فان دايك أنه قبل الانضمام قام بالنظر إلى جميع جوانب النادي من حيث طريقة اللعب وزملائه في الفريق، المدينة، المشجعين ومستقبل النادي".

وأكمل:" هذه الأشياء كانت لي جزءا كبيرا من انضمامي لليفربول، وأعتقد أن اتخاذي لهذا القرار في ذلك التوقيت كان صحيحا، وخلال أول 6 أشهر لي وصلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا وساهم ذلك في تطوري كثيرا وكان مكافأة كبيرة لي".

وأتم:" أحتاج إلى الحفاظ على نفس المستوى الذي كنت أقوم به خلال العامين الماضيين، وهناك دائمًا مجال للتحسين ، لذا أحتاج إلى مواصلة العمل على ذلك بمساعدة زملائي ومدربي".