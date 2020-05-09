محافظ الجيزة يتابع تسليم المشروعات البحثية بالمدارس

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية التربية والتعليم اليوم السبت في استلام المشروعات البحثية من الطلاب الكترونيا او ورقيا والتي بدأت اليوم 9 ومستمرة حتي 16 مايو حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم .

أكد المحافظ، فى بيان اليوم، اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لتعقيم وتطهير المدارس يوميا وعلى مدار اليوم واتباع تعليمات وزارة الصحة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من اي ازدحامات تطبيقا لخطه الدولة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم خصصت غرف عمليات وأرقام هواتف لتلقى الشكاوى من اولياء الامور والطلاب للتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المقصرين والمتلاعبين فور ثبوت ذلك.

وأضاف المحافظ، أنه تم التشديد على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة التواجد والمرور على المدارس يوميا لمتابعة سير عملية تسليم الأبحاث اليدوي.

ومن جانبه شدد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم علي التدخل الفورى حال وجود مشكلات مع الالتزام بالجداول المعلنه للتسليم حيث المقرر اليوم لتسليم الأبحاث للصفوف الثالث الابتدائى والأول الاعدادى و الأول الثانوى ( فيما يخص ابناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل).

وذكر أن الأفضل الدخول على المنصة ورفع الأبحاث فى ظل مواجهة فيروس كورونا وضرورة عدم التلاحم والتباعد وهى خدمة تقدمها وزارة التربية والتعليم تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين بالمنظومة.