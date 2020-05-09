فرض حظر التجوال في مناطق عديدة بتركيا بسبب كورونا بدءا من الليلة

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فرضت السلطات التركية حظر التجوال بدءا من الليلة في 24 مدينة ومقاطعة بسبب أزمة كورونا خلال عطلة الأسبوع المقبلة (السبت والأحد).

وكانت السلطات اتخذت إجراءات مماثلة خلال نهايات الأسابيع الماضية في 31 مدينة ومقاطعة أيضا.

ومن بين هذه المدن مدينتا إسطنبول وأنقرة الكبيرتان.

وسوف تظل المخابز والمستشفيات والصيدليات ومراكز الخدمات التي وصفت بأنها مهمة مفتوحة.

وتعتزم الحكومة التركية تخفيف القيود التي سببها فيروس كورونا خلال الشهر الجاري.

ومن بين إجراءات التخفيف فتح المراكز التجارية ومحلات الحلاقة وغيرها.

وذكرت الحكومة أن حظر التجوال لكل أحد على امتداد البلاد ليس مستهدفا .

وكانت الحكومة حظرت التجوال على أصحاب الأمراض المزمنة وعلى من هم دون العشرين والطاعنين في السن فوق الخامسة والستين.

وبعض هذه الشرائح يسمح لها في أيام محددة الخروج لأربعة ساعات من منازلهم.

وفيما عدا ذلك ستظل المدارس والمقاهي والحانات وأماكن أخرى مغلقة كما يحظر التجمع في الاحتفالات والصلوات الجماعية داخل المساجد.

أحصت السلطات التركية حتى مساء اليوم الجمعة في العاصمة أنقرة حوالي 136 ألف إصابة بالعدوى ووفاة حوالي 3700 شخص هناك.