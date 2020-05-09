قال الفنان صبري فواز إن المنتج كامل أبو علي والمخرج خالد يوسف اتصلا به حتى يقدم فيلمًا جديدًا من بطولته، مشيرًا إلى أنه اتفق معهما على الفيلم يوم 24 يناير لعام 2011.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن تصوير الفيلم توقف؛ بسبب ثورة 25 يناير، ليعقب شيخ الحارة: «إنت فقري»، ما دفع «فواز» ليقول ضاحكًا: «هعمل إيه، نصيبي كده».

وعن ارتباطه بمنطقة وسط البلد، أعرب عن حزنه لعدم قدرته على ارتياد أحد المقاهي بالمنطقة؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، معقبًا: «حبايبي تربيت وسطهم، وشافوني وأنا بتكحرت ووقفوا جنبي كتير».