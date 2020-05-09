محافظ بني سويف يتابع مع «التعليم» استلام المشروعات البحثية من الطلاب

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم السبت، استلام المشروعات البحثية من الطلاب إلكترونيا أو ورقيا في الفترة من 9 وحتى 16 مايو الجاري، حسب تعليمات الوزارة والجدول الذي تم الإعلان عنه.

ناقش المحافظ الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة لضمان عدم الزحام أو التجمع بالمدراس؛ تطبيقا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة عدوى فيروس كورونا، والترتيبات والتنسيقات بين الوحدات المحلية والمديرية للتعاون في هذا الشأن.

ومن جانبها، أكدت وكيل الوزارة أن عملية سير تسليم الأبحاث ورقي لمن يتعذر عليه رفع البحث إلكترونيا، بدأت اليوم السبت، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات بالمديرية، مضيفة أن المديرية توفر جميع التيسيرات لمختلف الحالات.

وأشارت إلى أنه يتم الإعلان بشكل مستمر عن تسليم البحث على المنصة الإلكترونية "edmodo"، حيث إنها -حسب توجيهات الوزير- الخيار الأفضل لتسيلم الأبحاث من الناحية الصحية والوقائية، مؤكدة أن لا تفضيل ولا تمييز بين من يقدم البحث على المنصة أو للمدرسة، فالكل سواء، مطالبة الأهالي بعدم القلق والاطمئنان الكامل طالما تم تسليم البحث سواء إلكترونيا أو ورقيا، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع المتخلفين عن تقديم الأبحاث لمساعدتهم في إنجاز ذلك، منوهة بأنها لن تسمح بتعثر أي طالب، مشيرة إلى تخصيص 3 أيام للمتخلفين عن تقديم الأبحاث لتقديم أبحاثهم.

ووجهت وكيل الوزارة، مديري المدارس، بتوعية أولياء الأمور والإجابة عن كل استفسارتهم، مشيرة إلى أن الوزارة أتاحت التسليم الورقي سواء مكتوب وورد أو بخط اليد؛ تيسيرا على أولياء الأمور ولعدم السماح باستغلالهم من قبل السيبرات وما شابه ذلك.

وشدد محافظ بني سويف على إرسال تقرير لحظي عن سير المنظومة، والمعوقات التي قد تطرأ لسرعة العمل على حلها؛ حرصا على مصلحة الطلاب وتخفيفا عن أولياء الأمور، مؤكدا أن غرف العمليات بالمحافظة والوحدات المحلية ستكون متصلة بشكل دائم بغرفة عمليات المديرية لمتابعة كل جديد في هذا الشأن.