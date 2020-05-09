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تأثر حركة المرور بسبب حادث سير أمام مدينة المعمورة شرقي الإسكندرية

حادث مروري في الإسكندرية
حادث مروري في الإسكندرية
عصام عامر
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 5:24 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 5:24 م

شهد طريق "المندره - أبو قير" شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، حادث سير عرقل حركة المرور جزئًا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة رقم "س و ب - 1981" ملاكي الإسكندرية، لتنحرف أعلى الرصيف القبلي، دون أن يُسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتسبب الحادث في تكدس مروري جزئي أمام محطة التزويد بالوقود المواجهة لمدينة ملاهي منطقة المعمورة الشاطئ، إلى أن تدخلت شرطة مرور الإسكندرية، ورفعت آثار الحادث، وعملت على إعادة تسيير الحركة المرورية لطبيعتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة ثانِ المنتزه.

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