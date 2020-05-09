حاكم نيويورك: 66% من مصابي كورونا كانوا ملتزمين بمنازلهم

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، إن غالبية مرضى فيروس كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في نيويورك هم أناس اتبعت احتياطات البقاء في المنزل، مضيفا أنه من الأخبار الصادمة أن 66% من حالات الجديدة للفيروس التاجي هم أشخاص متقاعدون أو عاطلون عن العمل ولا يسافرون إلى العمل بشكل منتظم.

يأتي الإحصاء من مسح أولي لـ113 مستشفى، تم إجراؤه على مدار ثلاثة أيام، تضمن 1269 ردا من المرضى، وتسعى الدولة للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية انتشار فيروس كورونا، ووفقًا للبيانات، فإن 18% من الحالات الجديدة جاءت من دور رعاية المسنين، و4% من مرافق المعيشة المساعدة، و2% من مرافق الرعاية الجماعية، و2% مشردين، وأقل من 1% من السجون، و8% تم تصنيفها على أنها "أخرى".

وأضاف كومو، خلال مؤتمر صحفي في لونج آيلاند: "هذه مفاجأة حيث كان معظم الناس في منازلهم، حيث اعتقدنا أنهم كانوا يأخذون وسائل النقل العام، وقد اتخذنا احتياطات خاصة بشأن وسائل النقل العام".

ووجد المسح أن العمر لعب عاملاً أيضًا، حيث أظهرت البيانات أن 73% من الأشخاص الذين دخلوا المستشفى كانوا 51 عامًا وأكثر، وأشارحاكم ولاية كومو إن هناك 232 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وحوالي 600 مريض مصاب تم إدخالهم إلى مستشفيات نيويورك في اليوم السابق، ذاكرا أن معدل دخول المستشفى في الولاية يتجه نحو الانخفاض.