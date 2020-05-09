أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، في بيان لها، أن فريق من المديرية والقطاع الوقائي بالإدارة الصحية في مركز سوهاج بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قام بأعمال الترصد والتقصي بنجع الدير، بعد ثبوت حالات إيجابية لفيروس كورونا، وتم حصر المخالطين لهم، وعزل 3 منازل بعدد 13 فردا، والتأكد من عدم وجود أي أعراض عليهم، وتوعيتهم حول كيفية العزل المنزلي.

وتم تسجيل أرقام لديهم للتواصل في حال ظهور أي أعراض للمرض، وأخذ جميع بياناتهم لسهولة التواصل أثناء فترة العزل المنزلي، وإبلاغ جهات عملهم للحصول على إجازة استثنائية أثناء فترة العزل، وتطهير ورش المنازل والشوارع المحيطة باستخدام المطهرات اللازمة عن طريق فريق الطب الوقائي بالإدارة الصحية في سوهاج.

كما توجه الفريق إلى نجع أبو حسين، وتحديد المخالطين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية السابق ذكرها، وعزل 3 منازل بعدد 14 فردا، والتنسيق مع مديرية التضامن لتوفير المستلزمات المعيشية للأسر أثناء فترة العزل.

وأهابت مديرية الصحة في سوهاج، بجميع المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، والالتزام بعدم إقامة أي تجمعات في الفترة الحالية.