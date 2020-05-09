مالديني: سأعمل في ميلان فقط

أوضح باولو مالديني، أسطورة ميلان الإيطالي، أنه لن يعمل إلا في ميلان فقط، بالرغم من أن منصبه أصبح تحت التهديد مع رحيل زفونمير بوبان إثر خلافات في إدارية في النادي.

وقال مالديني في تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «سأعمل فقط كمدير في ميلان، وليس في أي مكان آخر، كمدير أنت أعلى من كل شيء، ولا تحصل على الشكر اللائق مثلما كان الأمر في أرضية الملعب».

وردا عن لماذا لم يسر على خطى والده ويصبح مدربا: «لم أرد أن أصبح مدربا، رأيت مسيرة والدي تشيزاري وكيف تغير شكل شعر أصدقائي، بنهاية مسيرتي لم أرد أن أبدأ من جديد وأن أعود للمباريات وأبدأ مرة أخرى».

في سياق متصل تحدث أسطورة ميلان عن عودة الدوري الإيطالي، حيث قال: «علينا أن نكون حذرين، عدم استكمال المسابقة سيكون كارثة على كافة النواحي، في فرنسا أخطأوا بإيقاف المسابقات لكننا سنوافق على ما ستفرضه الحكومة».

وأتم: «لسنا متأكدين من العودة، فقد أغلقنا الأجزاء الجماعية لكن على مستوى التدريبات قسمنا الملعب لأربع جزاء، ليصبح 12 شخصا قادرين على العمل، لم يعد بإمكان اللاعبين البقاء في المنزل ولم نعد كذلك».

جديربالذكر أن مالديني بدأ العمل في ميلان إداريا عام 2018 بعدما تولى منصب المدير التقني للنادي بعد 10 سنوات من اعتزاله كرة القدم.